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В Иркутске отменили концерт Губернаторского симфонического оркестра из-за непогоды

Корректировки возможны и по другим праздничным мероприятиям.

Источник: IrkutskMedia.ru

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии отменили в Иркутске из-за неблагоприятных погодных условий. Музыканты должны были выступить на площади графа Сперанского в 14.30. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В связи с непогодой в график праздничных мероприятий на 9 мая могут быть внесены и другие корректировки.

Напомним, что 9 мая местами в западных, северо-западных, центральных, южных, верхнеленских районах Иркутской области прогнозировали порывы северо-западного ветра до 20−25 м/с, а также дожди с мокрым снегом.

В Иркутске ожидались осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, за окном сегодня будет до +11,+13°С.

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