Военная школьная булочка: читатели «Прецедента» рассказали свои истории о войне

— В войну бабушка работала на железной дороге. Принимала эшелоны с ранеными, отправляла на фронт составы с боеприпасами, произведенными на новосибирских заводах, и поезда, в которых уезжали на войну новобранцы. Это была тяжелая работа — не только физически, но и эмоционально, — пересказывает Екатерина Владимировна воспоминания старших родственников. — Мужчины ушли на фронт, поэтому штатная численность сотрудников сократилась больше, чем в два раза. Работать приходилось сутками, иногда по нескольку дней не возвращаясь домой. За маленьким Вовой — моим отцом — всем миром присматривали соседи, подруги бабушки, дальние родственники. Глава семейства — Виктор Варгасов — ушел на фронт еще в 1939-м, когда началась советско-финская война. Больше не вернулся…