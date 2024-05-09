Военная школьная булочка: читатели «Прецедента» рассказали свои истории о войне

Екатерина Варгасова хотела бы пройти в Бессмертном полку со своей бабушкой — Раисой Тимофеевной Юрловой.
— В войну бабушка работала на железной дороге. Принимала эшелоны с ранеными, отправляла на фронт составы с боеприпасами, произведенными на новосибирских заводах, и поезда, в которых уезжали на войну новобранцы. Это была тяжелая работа — не только физически, но и эмоционально, — пересказывает Екатерина Владимировна воспоминания старших родственников. — Мужчины ушли на фронт, поэтому штатная численность сотрудников сократилась больше, чем в два раза. Работать приходилось сутками, иногда по нескольку дней не возвращаясь домой. За маленьким Вовой — моим отцом — всем миром присматривали соседи, подруги бабушки, дальние родственники. Глава семейства — Виктор Варгасов — ушел на фронт еще в 1939-м, когда началась советско-финская война. Больше не вернулся…
Отцу Екатерины Варгасовой в 1941 году было семь лет. Цепкая детская память сохранила буквально каждый из 1418 этих тяжелых и скорбных дней.
— Не могу сказать, что папа любил об этом рассказывать и делал это часто. Но два эпизода из его рассказов очень сильно впечатлили меня, — говорит Екатерина.
Осенью 1943-го третьеклассник Вова сильно болел, поэтому занятия не посещал. Однако каждый день, превозмогая жар и боль, шел в школу, чтобы получить булочку, которую ученикам бесплатно выдавали на обеденной перемене.
— Этот рассказ я услышала от отца, будучи девчонкой-младшеклассницей, — говорит Екатерина. — Тогда не понимала смысла. Думала, мол, вот какой «хитренький» — на уроки не ходил, а булочку получал. Только будучи зрелым человеком, прочитав десятки книг и пообщавшись с десятками людей, переживших те времена, я поняла цену этой военной булочке, которую отец делил с младшей сестрой. Ведь порой у двоих маленьких детей это была единственная трапеза за весь день.
— Бабушка давала отцу пачку чая, булку хлеба, еще какую-нибудь нехитрую снедь, просила выбежать на улицу и на бегу сунуть в руки кому-нибудь из пленных. Так же делали и другие соседские мальчишки. Такого благородства, тем более, в условиях, весьма далеких от изобилия, я тоже не могла понять. Они же враги! И тоже, только повзрослев, осознала, что в этом — величие духа русского народа, та самая «милость к падшим», о которой писал Пушкин и которая испокон веков была свойственна нашим предкам.
От отца и бабушки у Екатерины Варгасовой осталась одна семейная фотография и несколько старинных вещей. Эти реликвии она бережно хранит и каждый год 9 мая идет вместе с бабушкой в Бессмертный полк.
Ранее «Прецедент» писал: Андрей Травников и Максим Кудрявцев поздравили новосибирцев с Днем Победы. Сегодня с 7 утра в Новосибирске перекрыты центральные улицы. Ко Дню Победы в Новосибирске восстановили советский боевой истребитель И-16.
Екатерина СОСНИНА.