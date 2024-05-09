На Кубани в праздничные выходные обещают заморозки

Их ощутят жители севера, севера-запада, а также предгорий региона. В этих районах температура воздуха, по словам кубанских синоптиков, может опуститься до 3 градусов ниже ноля.
Как сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, заморозки на почве возможны в ночные и утренние часы 9, 10 и 11 мая. Это, как говорят сотрудники экстренных служб, может привести к гибели сельхозкультур. Поэтому они настоятельно советуют защитить растения от похолодания заранее.
Для этого их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.