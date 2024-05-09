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На Кубани в праздничные выходные обещают заморозки

В Краснодарский край в праздничные выходные придут заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Их ощутят жители севера, севера-запада, а также предгорий региона. В этих районах температура воздуха, по словам кубанских синоптиков, может опуститься до 3 градусов ниже ноля.

Как сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, заморозки на почве возможны в ночные и утренние часы 9, 10 и 11 мая. Это, как говорят сотрудники экстренных служб, может привести к гибели сельхозкультур. Поэтому они настоятельно советуют защитить растения от похолодания заранее.

Для этого их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.