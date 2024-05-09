Поднятие флага и возложение цветов к Вечному огню: красноярцы празднуют День Победы

Глава региона отметил большой вклад жителей региона в Победу: «Ветераны показали нам, что значит любить свою страну, ценить каждое мгновение жизни. Это особенно важно сегодня, когда мы вновь ведём борьбу с нацизмом, а наши земляки защищают интересы России в ходе специальной военной операции. Как и 79 лет назад, мы знаем, что правда на нашей стороне, а значит победа будет за нами».