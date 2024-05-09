Поднятие флага и возложение цветов к Вечному огню: красноярцы празднуют День Победы

Утром в память о подвиге поколения 40-х годов над площадью у мэрии поднят флаг Красноярска. Вместе с горожанами в акции приняли участие бойцы СВО, члены молодёжных движений «Юнармия» и «Пост № 1», представители ветеранских организаций.
«Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной. За самоотверженность и особый вклад в Победу над врагом Красноярск получил звание “Город трудовой доблести”, и все мы гордимся этим званием», — сказал мэр Красноярска Владислав Логинов и поздравил горожан с Днем Победы.
На площади перед Мемориалом Победы состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню. В церемонии приняли участие представители власти, члены молодёжных движений «Юнармия», «Пост № 1» и «Движение Первых», участники СВО, представители ветеранских организаций.
«Это, пожалуй, главный день для нашей страны — день единения, памяти, благодарности поколениям, которые выстояли, победили, подарив нам светлое будущее. Поколениям, которые создали основу нашей экономики, которые заложили глубочайший фундамент нашего национального суверенитета и чувства патриотизма», — отметил губернатор Михаил Котюков.
Глава региона отметил большой вклад жителей региона в Победу: «Ветераны показали нам, что значит любить свою страну, ценить каждое мгновение жизни. Это особенно важно сегодня, когда мы вновь ведём борьбу с нацизмом, а наши земляки защищают интересы России в ходе специальной военной операции. Как и 79 лет назад, мы знаем, что правда на нашей стороне, а значит победа будет за нами».
После официальной части на сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители края.