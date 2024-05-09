Что нельзя брать с собой на праздник 9 Мая, и как себя вести: Полиция Молдовы дала рекомендации — георгиевскую ленту обошли стороной, детей обидели

В рамках ряда мероприятий, которые пройдут 9 мая в столице, а также в стране, полиция будет дежурить по обеспечению общественного порядка и надзору за дорожным движением.
Для того, чтобы мероприятия прошли без происшествий, полиция рекомендует:
— уважать правовые нормы, касающиеся общественного порядка и безопасности;
— избегайте брать детей в места массового скопления людей;
— избегайте употребления алкоголя в общественных местах;
— избегайте любых конфликтных ситуаций, которые провоцируют агрессию, насилие или другие виды действий, которые могут поставить под угрозу как вашу безопасность, так и безопасность других граждан;
— не носить с собой оружие, взрывоопасные предметы, запрещенные вещества и другие предметы, которые могут поставить под угрозу жизнь или здоровье людей. Не носите с собой громоздкие сумки и ранцы, которые могут вызвать подозрения.
— избегайте брать с собой на мероприятия ценные вещи и берегите свои личные вещи.
— избегайте улиц, где движение будет ограничено, и выбирайте передвижение по прилегающим улицам;
— соблюдать законные требования полиции;
— не паркуйте автомобили в запрещенных местах и не оставляйте внутри них ценные вещи;
— будьте предельно осторожны на пешеходных переходах;
— отдавайте предпочтение общественному транспорту;
— не садитесь за руль, если вы употребляли алкогольные напитки.
Собственно, ничего нового мы не услышали, но звучит, как предупреждение. Если ты с рюкзаком, то тебя могут задержать. Улицы перекрыли, — попробуй найти свободный путь. Про то, что у нас в толпе всегда могут что-то «стибрить» — знаем. Следует полагать, никто ничего искать не будет.
А вот детей зачем обидели? Это наследники Победы, которые должны быть рядом. А на своём Дне Европы делайте, что хотите.