Что нельзя брать с собой на праздник 9 Мая, и как себя вести: Полиция Молдовы дала рекомендации — георгиевскую ленту обошли стороной, детей обидели

Собственно, ничего нового мы не услышали, но звучит, как предупреждение. Если ты с рюкзаком, то тебя могут задержать. Улицы перекрыли, — попробуй найти свободный путь. Про то, что у нас в толпе всегда могут что-то «стибрить» — знаем. Следует полагать, никто ничего искать не будет.