Самарский космонавт Олег Кононенко с борта МКС поздравил россиян с Днем Победы

— Дорогие друзья, экипаж российского сегмента международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днем Победы. С мая 1945 года прошло почти 80 лет. С каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, — сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
— Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принес нашей стране победу, освободив мир от нацизма. Тех, кто смог остановить врага. Тех, кто смог вернуться к мирной жизни, пройдя все ужасы войны, и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос, — отметил космонавт Николай Чуб.
Космонавт Александр Гребенкин добавил, что важно помнить о тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне, рассказывать об этом детям.
— Человек бессмертен, пока жива память о нем, — подчеркнул он.