Самарский космонавт Олег Кононенко с борта МКС поздравил россиян с Днем Победы

— Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принес нашей стране победу, освободив мир от нацизма. Тех, кто смог остановить врага. Тех, кто смог вернуться к мирной жизни, пройдя все ужасы войны, и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос, — отметил космонавт Николай Чуб.