В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионах

В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. В Атырау и Курмангазинском районе за сутки возведена дамба протяженностью порядка 300 метров. В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3 050 мешкотар и 233 тонн инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.