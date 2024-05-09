В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионах

В министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации в Казахстане на 11:00 9 мая 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области мотопомпами и передвижными насосными станциями отведена и откачана вода из 174 домов. Всего откачано 137 627 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащими Национальной гвардии оказывается помощь жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. В Атырау и Курмангазинском районе за сутки возведена дамба протяженностью порядка 300 метров. В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3 050 мешкотар и 233 тонн инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.
По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3 215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5 355 человек остаются в пунктах временного размещения.
В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1 247 единиц техники, 332 водооткачивающих средств и 57 плавательных средств, пять воздушных судов.
За два дня подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в Петропавловске Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 326 домов, в городе Кульсары Атырауской области — подтопленных территорий площадью 76 500 кв метров. Военнослужащие министерства обороны в поселках Подстепное и Анкаты Теректинского района Западно-Казахстанской области провели дезинфекцию подтопленных территорий общей площадью 71 гектар.