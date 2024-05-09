День Победы 9 мая в Сталинграде встретили на Мамаевом кургане

Празднование Дня Победы 9 мая в Сталинграде — Волгограде открыли памятные мероприятия на Мамаевом кургане. В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне почтили память защитников Родины губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор вместе с ветеранами, участниками боевых действий, почетными жителями, силовиками и общественниками.
Цветы и венки участники церемонии возложили к Вечному огню в Зале Воинской славы, могилам маршала Чуйкова и Неизвестного солдата, Малой братской могиле. В День Победы волгоградцы посетили храм Всех Святых на главной высоте России.
В этот день город-герой официально носит имя Сталинград. В 10 утра 9 мая 2024 в Волгограде начнется парад Победы на площади Павших борцов. После будет скромный праздник на набережной. Вечером, в 22.00 в День Победы над Волгой прогремит артиллерийский салют.