Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кемеровскому фронтовику устроили парад в честь 9 мая во дворе дома

Парадные расчёты сформировали из воспитанников 4-х кемеровских детских садов.

Как сообщает кемеровская мэрия, сегодня парад в честь 9 мая прямо во дворе своего дома принимал участник Великой Отечественной войны Леонид Михайлович Зворыгин, который прошёл Польшу и Восточную Пруссию в составе 3-го Гвардейского кавалерийского корпуса.

Солистки творческих коллективов в форме медсестер военного времени исполнили для ветерана «Катюшу», а торжественный марш состоялся под «Прощание славянки». Парадные расчёты сформировали из воспитанников четырёх детских садов и кадетов.

Леонид Михайлович имеет ордена Отечественной войны 2 степени, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», медаль Жукова.

Также сегодня в Кемерове состоялся «Бессмертный полк». Кузбасс стал единственным сибирским регионом, где прошло шествие.