Кемеровскому фронтовику устроили парад в честь 9 мая во дворе дома

Как сообщает кемеровская мэрия, сегодня парад в честь 9 мая прямо во дворе своего дома принимал участник Великой Отечественной войны Леонид Михайлович Зворыгин, который прошёл Польшу и Восточную Пруссию в составе 3-го Гвардейского кавалерийского корпуса.