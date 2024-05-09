Кемеровскому фронтовику устроили парад в честь 9 мая во дворе дома

Как сообщает кемеровская мэрия, сегодня парад в честь 9 мая прямо во дворе своего дома принимал участник Великой Отечественной войны Леонид Михайлович Зворыгин, который прошёл Польшу и Восточную Пруссию в составе 3-го Гвардейского кавалерийского корпуса.
Солистки творческих коллективов в форме медсестер военного времени исполнили для ветерана «Катюшу», а торжественный марш состоялся под «Прощание славянки». Парадные расчёты сформировали из воспитанников четырёх детских садов и кадетов.
Леонид Михайлович имеет ордена Отечественной войны 2 степени, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», медаль Жукова.
Также сегодня в Кемерове состоялся «Бессмертный полк». Кузбасс стал единственным сибирским регионом, где прошло шествие.