В ЦПКиО Волгограда установят новый экстрим-аттракцион «Мельница»

Специалисты сейчас бетонируют платформу к новому развлекательному объекту. Рабочие заливают 52 куба бетонной смеси, затем стартуют работы по созданию посадочной рампы. Аттракцион «Мельница» станет вторым из экстремальных в ЦПКиО. Рядом уже смонтирован объект «Большой маятник», проводится его тестирование.
Как сообщили в администрации парка, экстрим-аттракцион «Мельница» более 17 метров в высоту. На гигантских качелях смогут кататься одновременно 28 человек. Отметим, что работы ведутся совместно с китайскими партнерами.
Вместе с 40-метровым аттракционом «Седьмое небо» в ЦПКиО в этом сезоне откроются сразу 3 новые экстремальные карусели.