В ЦПКиО Волгограда установят новый экстрим-аттракцион «Мельница»

Специалисты сейчас бетонируют платформу к новому развлекательному объекту. Рабочие заливают 52 куба бетонной смеси, затем стартуют работы по созданию посадочной рампы. Аттракцион «Мельница» станет вторым из экстремальных в ЦПКиО. Рядом уже смонтирован объект «Большой маятник», проводится его тестирование.