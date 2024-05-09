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В Самаре на площади Куйбышева проходит Парад Победы

В Параде Победы сегодня, 9 мая принимают участие более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники.

Также на площади Куйбышева в Самаре запланирована особая хоровая программа из песен, посвященных Великой Отечественной войне. В исполнении большого сводного хора прозвучат легендарные «Катюша», «Запасная столица», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы».

В программе примут участие 8 хоров Самарской губернии, среди которых Волжский народный хор, хор Самарского академического театра оперы и балета, института культуры и педагогического университета, губернский молодежный хор «Золотая лира» и другие творческие коллективы.

Салюта сегодня, 9 мая, не будет.