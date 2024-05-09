В Самаре на площади Куйбышева проходит Парад Победы

Также на площади Куйбышева в Самаре запланирована особая хоровая программа из песен, посвященных Великой Отечественной войне. В исполнении большого сводного хора прозвучат легендарные «Катюша», «Запасная столица», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы».