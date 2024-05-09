Град выпал в Самаре 9 мая 2024

Напомним, в Сергиевском районе Самарской области сегодня выпал снег. Он нагрянул в поселок Суходол. До этого снег наведывался в регион 3 мая 2024 года. В тот день тоже все начиналось с града, а завершилось метелью. Снегом замело всю зелень, что успела распуститься в теплые дни весны.