Град выпал в Самаре 9 мая 2024

Погода продолжает удивлять жителей Самарской области своим переменчивым настроением. В День Победы, 9 мая 2024 года, в столице региона выпал град. Об этом «КП-Самара» сообщили читатели.
— В Управленческом утром пошел град. Сыплет мелкой крошкой. Вот-вот перейдет в снег, — поделились очевидцы.
Пока град заметили только в Красноглинском районе Самары. До центра он еще не добрался.
Напомним, в Сергиевском районе Самарской области сегодня выпал снег. Он нагрянул в поселок Суходол. До этого снег наведывался в регион 3 мая 2024 года. В тот день тоже все начиналось с града, а завершилось метелью. Снегом замело всю зелень, что успела распуститься в теплые дни весны.