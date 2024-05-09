Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град выпал в Самаре 9 мая 2024

В Самару в День Победы нагрянул град, его заметили в Красноглинском районе.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°

Погода продолжает удивлять жителей Самарской области своим переменчивым настроением. В День Победы, 9 мая 2024 года, в столице региона выпал град. Об этом «КП-Самара» сообщили читатели.

— В Управленческом утром пошел град. Сыплет мелкой крошкой. Вот-вот перейдет в снег, — поделились очевидцы.

Пока град заметили только в Красноглинском районе Самары. До центра он еще не добрался.

Напомним, в Сергиевском районе Самарской области сегодня выпал снег. Он нагрянул в поселок Суходол. До этого снег наведывался в регион 3 мая 2024 года. В тот день тоже все начиналось с града, а завершилось метелью. Снегом замело всю зелень, что успела распуститься в теплые дни весны.