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9 мая в Петербурге потеплеет до 10 градусов

Ночь на 9 мая была холодно и с отрицательной температурой, но день будет куда благоприятнее.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обрадовал новостями о погоде на 9 мая. Итак, в Северной столице в ночь на четверг была вновь отрицательная температура — минус 0,5 градуса. К счастью, днем ситуация изменится, хоть и будет все равно прохладно.

— Солнце активно прогревает воздух и к времени начала Парада Победы температура составляет уже +5 градусов. Днем воздух прогреется от +8 до +9 градусов по Цельсию, а в отдельных районах до +10. Погода над нами смилостивилась, — констатировал Александр Колесов в своем Telegram-канале.

При этом небо не все время будет ясным, ожидается облачность. Однако осадков при этом можно не бояться. А если вам ни по чем ветер, то сейчас просто идеальное время для прогулок, просто не забудьте утеплится шапками, перчатками и шарфами.