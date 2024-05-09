Онлайн-трансляция парада Победы в Нижнем Новгороде

Парад войск нижегородского гарнизона, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Нижнем Новгороде. Трансляцию (0+) можно посмотреть на сайте ИА «Время Н», а также на телеканалах, «ННТВ», «Волга» и «Волга 24» и на официальной странице правительства Нижегородской области во «ВКонтакте».
На параде традиционно организована отдельная крытая трибуна для приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны.
В параде принимают участие парадные расчеты соединений и воинских частей Московского военного округа, МЧС России по Нижегородской области, Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ, курсантов Нижегородской академии МВД, сотрудников Управления ГУФСИН России по Нижегородской области, а также кадетов, суворовцев и юнармейцев.
Командует парадом и. о. заместителя командира 96-й отдельной бригады разведки подполковник Виктор Валейчик.
Парад откроет рота барабанщиков. Над парадными колоннами пронесут Штандарты фронтов, на которых воевали горьковчане: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского.
По площади пройдут расчеты подразделения 47-й танковой Ченстоховской Краснознаменной Ордена Кутузова 2-й степени дивизии, получившей свое боевое крещение на Ржевском направлении в сентябре 1943 года, 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты во главе с майором Игорем Карабисовым, 288-й Гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной Ордена Кутузова 2-й степени бригады, 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения, легендарной 34-й Ордена Жукова бригады оперативного назначения, женщин-военнослужащих, воинов 96-й отдельной бригады разведки.
В составе колонн также пройдут воспитанники Минского суворовского военного училища, которое является авангардом кадетского движения в Республике Беларусь. Они участвуют в параде в Нижнем Новгороде второй год подряд.
Также к параду присоединится кавалерийский расчет из состава Казачьего конного клуба «Станица вольная».
В механизированную колонну вошли легендарный танк Т-34, мотоциклы М-72, модернизированные командирские штабные автомобили производства Горьковского автомобильного завода — ГАЗ-67Б, советский бронетранспортер ГАЗ-40, автомобили ГАЗ АА «полуторка» и ГАЗ ММ — легенды фронтовых дорог, БМ-13 «Катюша», легендарный полноприводный грузовик ГАЗ-63.
В колонне современной техники соединений и воинских частей ВС РФ проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили спецназначения «Тигр» ГАЗ-233115, бронеавтомобили спецназначения «Спартак» производства Арзамасского машиностроительного завода, бронетранспортер БТР-82 АМ-1, транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования «Земледелия», электростанция на базе автомобиля «КамАЗ», разведывательная химическая машина на базе БТР-80, автомобили АРС-14-КМ, разведывательная химическая машина на базе БТР-80, многоцелевые бронированные автомобили специального назначения «Буран» и др.
Напоминаем, что в 11:00 начнется прямая трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка» (0+).