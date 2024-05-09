Онлайн-трансляция парада Победы в Нижнем Новгороде

Парад войск нижегородского гарнизона, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Нижнем Новгороде. Трансляцию (0+) можно посмотреть на сайте ИА «Время Н», а также на телеканалах, «ННТВ», «Волга» и «Волга 24» и на официальной странице правительства Нижегородской области во «ВКонтакте».