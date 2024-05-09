Праздник со слезами на глазах: торжества на площади Тысячелетия

В ходе праздничной программы в Казани транслировали выступление президента России Владимира Путина в Москве на Параде Победы. Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, отметил глава государства в своей речи. По его словам, реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит, Россия же отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, знает, к чему ведет непомерность таких амбиций. Владимир Путин также добавил, что наши стратегические силы всегда в боеготовности, но наша страна будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения: