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В Воронеже в выходные обещают заморозки до −2 градусов

В конце этой недели погода не будет сильно радовать жителей областного центра. В выходные ожидаются заморозки до −2 градусов. А днем столбики термометров будут показывать не выше +17 градусов. При этом осадки маловероятны, небольшой дождь обещают только в один из дней.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°

Итак, сегодня, 9 мая, в столице Черноземья в дневные часы воздух прогреется всего до +9…+11 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с северо-западной стороны, его скорость составит 8−13 м/с.

Самой холодной окажется ночь на пятницу. Температура опустится до −2 градусов. Днем обещают до +15 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость не изменится.

Дождь пройдет в ночь с пятницы на субботу. Будет холодно, но не так как накануне — +6…+8 градусов. В течение дня 11 мая также возможны кратковременные дожди, так что зонт лучше брать с собой, отправляясь куда-либо. Воздух прогреется уже до +17. Ветер снова будет дуть северо-западный 8−13 м/с.

В воскресенье ночью, 12 мая, температура в очередной раз опустится почти до нуля — обещают всего +1…+3 градуса. Днем весьма прохладно — +10…+12. Существенных осадков не ожидается. Ветер подует с запада, его скорость составит умеренные 7−12 м/с.

Потепление синоптики обещают лишь со второй половины мая, так что воронежцам придется запастись терпением.