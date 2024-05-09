В Воронеже в выходные обещают заморозки до −2 градусов

Дождь пройдет в ночь с пятницы на субботу. Будет холодно, но не так как накануне — +6…+8 градусов. В течение дня 11 мая также возможны кратковременные дожди, так что зонт лучше брать с собой, отправляясь куда-либо. Воздух прогреется уже до +17. Ветер снова будет дуть северо-западный 8−13 м/с.