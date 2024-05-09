В Воронеже в выходные обещают заморозки до −2 градусов

Итак, сегодня, 9 мая, в столице Черноземья в дневные часы воздух прогреется всего до +9…+11 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с северо-западной стороны, его скорость составит 8−13 м/с.
Самой холодной окажется ночь на пятницу. Температура опустится до −2 градусов. Днем обещают до +15 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость не изменится.
Дождь пройдет в ночь с пятницы на субботу. Будет холодно, но не так как накануне — +6…+8 градусов. В течение дня 11 мая также возможны кратковременные дожди, так что зонт лучше брать с собой, отправляясь куда-либо. Воздух прогреется уже до +17. Ветер снова будет дуть северо-западный 8−13 м/с.
В воскресенье ночью, 12 мая, температура в очередной раз опустится почти до нуля — обещают всего +1…+3 градуса. Днем весьма прохладно — +10…+12. Существенных осадков не ожидается. Ветер подует с запада, его скорость составит умеренные 7−12 м/с.
Потепление синоптики обещают лишь со второй половины мая, так что воронежцам придется запастись терпением.