В Крыму празднуют День Победы

В этом году парады Победы и шествие «Бессмертного полка» в регионе не проходят в целях безопасности. Однако власти и жители Крыма отдают дань памяти подвигу героев.
Первые лица республики утром возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, российские военнослужащие-участники специальной военной операции обязательно добьются победы над фашистским режимом, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.
«В переломный момент мировой истории советский народ оказался той силой, которая остановила фашизм. Низкий поклон и слова уважения и благодарности нашим ветеранам. Сегодня время требует того же. Наши воины, участники СВО, вновь мужественно выполняют свой долг, громят врага и обязательно добьются победы», — сказал он по окончании церемонии возложения цветов.
Аксенов выразил уверенность, что все цели, поставленные верховным главнокомандующим, будут достигнуты.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в Крыму бережно хранят память о павших в Великой Отечественной войне и о жертвах фашистских оккупантов, восстанавливают и создают новые памятники в их честь.
«Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины», — сказал он.