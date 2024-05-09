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В Крыму празднуют День Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году парады Победы и шествие «Бессмертного полка» в регионе не проходят в целях безопасности. Однако власти и жители Крыма отдают дань памяти подвигу героев.

Первые лица республики утром возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, российские военнослужащие-участники специальной военной операции обязательно добьются победы над фашистским режимом, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

«В переломный момент мировой истории советский народ оказался той силой, которая остановила фашизм. Низкий поклон и слова уважения и благодарности нашим ветеранам. Сегодня время требует того же. Наши воины, участники СВО, вновь мужественно выполняют свой долг, громят врага и обязательно добьются победы», — сказал он по окончании церемонии возложения цветов.

Аксенов выразил уверенность, что все цели, поставленные верховным главнокомандующим, будут достигнуты.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в Крыму бережно хранят память о павших в Великой Отечественной войне и о жертвах фашистских оккупантов, восстанавливают и создают новые памятники в их честь.

«Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины», — сказал он.