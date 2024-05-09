В Крыму празднуют День Победы

«Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины», — сказал он.