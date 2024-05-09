В Кемерове впервые состоялся парад речных судов в честь Дня Победы

Кемеровская мэрия сообщила о ещё одном нововведении 9 мая этого года: по Томи впервые проплыл парадный расчёт из семи речных судов в память о работниках флота. В его состав вошли маломерные суда, технические характеристики которых позволяют выполнять различные задачи в условиях маловодности водоёмов.
В годы ВОВ многие речные суда переоборудовали и использовали в качестве десантных средств, они обслуживали военные переправы и участвовали в боевых операциях. Возглавило парадный расчёт 2024 года судно МЧС России «ПК-500» с копией Знамени Победы на борту, а замкнул колонну пассажирский катер, с борта которого приветствовал горожан ветеран труда и отличник речного флота Сергей Сакиев.
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