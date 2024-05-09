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В Самаре на площади Куйбышева прошел парад Победы

Военный парад состоялся на площади Куйбышева в Самаре 9 мая 2024.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 мая 2024 года, на площади Куйбышева в Самаре состоялся традиционный военный парад — центральное событие в программе празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Открыл парад легендарный танк Т-34. За ним по площади Куйбышева проехала другая историческая техника. В современной части парада приняли участие 20 парадных расчетов и около 30 единиц боевых машин. В знаменную группу вошли бойцы СВО.

На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Поскольку день сегодня выдался прохладный, всем выдали теплые одеяла. Также на трибунах можно было заметить людей с портретами родственников-героев.

Шествие «Бессмертного полка» не было. Его отменили по соображениям безопасности.