В Самаре на площади Куйбышева прошел парад Победы

В четверг, 9 мая 2024 года, на площади Куйбышева в Самаре состоялся традиционный военный парад — центральное событие в программе празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Открыл парад легендарный танк Т-34. За ним по площади Куйбышева проехала другая историческая техника. В современной части парада приняли участие 20 парадных расчетов и около 30 единиц боевых машин. В знаменную группу вошли бойцы СВО.
На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Поскольку день сегодня выдался прохладный, всем выдали теплые одеяла. Также на трибунах можно было заметить людей с портретами родственников-героев.
Шествие «Бессмертного полка» не было. Его отменили по соображениям безопасности.