Медведев поздравил россиян с Днем Победы

В своем посте Медведев опубликовал кадры с Поклонной горы, где сейчас размещена трофейная техника, которая была захвачена в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, он разместил архивные кадры Парада Победы 1945 года, на которых советские солдаты бросают фашистские знамена к стенам мавзолея.