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Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, сопроводив свое сообщение видеозаписью с трофейной техникой. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В своем посте Медведев опубликовал кадры с Поклонной горы, где сейчас размещена трофейная техника, которая была захвачена в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, он разместил архивные кадры Парада Победы 1945 года, на которых советские солдаты бросают фашистские знамена к стенам мавзолея.

Также 9 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил россиян с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин перед началом парада на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желающим праздновать День Победы жителям Украины важно помнить, что место подвигу есть всегда, украинцам необходимо обратиться к истории Великой Отечественной войны.

Медведев Дмитрий