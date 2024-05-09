На Кубани объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

По информации пресс-службы ведомства, до конца 9 мая, а также в течение суток 10 мая чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается местами в юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах края (исключая территорию города Краснодара и Черноморское побережья), а 4-го класса — в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах и на Черноморском побережье региона (за исключением города Сочи).
В связи с этим МЧС рекомендует жителям и гостям Кубани соблюдать мер пожарной безопасности. В частности, запрещается разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев (разводить костер необходимо только на открытых площадках).
Кстати
В случае чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Кубани просит звонить (звонок бесплатный) по телефонам:
«112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);
«01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского);
«101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);