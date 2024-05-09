Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

На территории Краснодарского края в течение сегодняшнего и всего завтрашнего дня ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность 4 и 5-го классов. В связи с этим, как сообщает ГУ МЧС по Кубани, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°
Источник: телеграм-канал

По информации пресс-службы ведомства, до конца 9 мая, а также в течение суток 10 мая чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается местами в юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах края (исключая территорию города Краснодара и Черноморское побережья), а 4-го класса — в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах и на Черноморском побережье региона (за исключением города Сочи).

В связи с этим МЧС рекомендует жителям и гостям Кубани соблюдать мер пожарной безопасности. В частности, запрещается разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев (разводить костер необходимо только на открытых площадках).

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Кубани просит звонить (звонок бесплатный) по телефонам:

«112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);

«01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского);

«101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

8 (861) 268−64−40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.