На Кубани объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

По информации пресс-службы ведомства, до конца 9 мая, а также в течение суток 10 мая чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается местами в юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах края (исключая территорию города Краснодара и Черноморское побережья), а 4-го класса — в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах и на Черноморском побережье региона (за исключением города Сочи).