Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

«Мы, берегиньский состав, приехали сюда, в Севастополь, для того, чтобы вместе с вами встречать этот замечательный праздник. Мы со всех концов великой России передаем вам, севастопольцы, огромный привет. С праздником», — обратилась от имени организации ее руководитель Надежда Токарева.