Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

К Вечному огню, который горит прямо напротив главной площади города имени адмирала Нахимова, пришли представители власти и силовики, общественники и ветераны. Среди них — участники всероссийской организации женщин России 'Берегиня".
«Мы, берегиньский состав, приехали сюда, в Севастополь, для того, чтобы вместе с вами встречать этот замечательный праздник. Мы со всех концов великой России передаем вам, севастопольцы, огромный привет. С праздником», — обратилась от имени организации ее руководитель Надежда Токарева.
Сама она из Москвы, и рядом с ней участницы из Новосибирска, Курска, Ставрополя, Миргорода, Краснодара и других городов страны.
Рядом с «берегинями» в одном строю почтить память защитников города в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны Вооруженных сил, члены Союза советских офицеров, а также молодежь — пионеры из Союза «Надежда России» и общественники.
В домах города жители размещают фото своих героев в рамках акции «Окна Победы», а на улицах установлены праздничные инсталляции. В учреждениях оформили «Стены памяти», Черноморский флот провел парады у домов ветеранов. Школьники устраивали памятные мероприятия, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.