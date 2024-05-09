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Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с возложения цветов у мемориала защитникам Севастополя в 1941−42 годах.

Источник: РИА "Новости"

К Вечному огню, который горит прямо напротив главной площади города имени адмирала Нахимова, пришли представители власти и силовики, общественники и ветераны. Среди них — участники всероссийской организации женщин России 'Берегиня".

«Мы, берегиньский состав, приехали сюда, в Севастополь, для того, чтобы вместе с вами встречать этот замечательный праздник. Мы со всех концов великой России передаем вам, севастопольцы, огромный привет. С праздником», — обратилась от имени организации ее руководитель Надежда Токарева.

Сама она из Москвы, и рядом с ней участницы из Новосибирска, Курска, Ставрополя, Миргорода, Краснодара и других городов страны.

Рядом с «берегинями» в одном строю почтить память защитников города в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны Вооруженных сил, члены Союза советских офицеров, а также молодежь — пионеры из Союза «Надежда России» и общественники.

В домах города жители размещают фото своих героев в рамках акции «Окна Победы», а на улицах установлены праздничные инсталляции. В учреждениях оформили «Стены памяти», Черноморский флот провел парады у домов ветеранов. Школьники устраивали памятные мероприятия, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.