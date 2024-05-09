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В Челябинске 11 мая изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Центр Челябинска перекроют из-за легкоатлетического забега.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшую субботу, 11 мая, в Челябинске временно изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. В центре города проведут легкоатлетический «Бокс-забег». Об этом сообщили в учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

Движение будет закрыто с 6:30 до 12:00 часов на следующих участках:

— проспект Ленина от Свердловского проспекта до Лесопарковой;

— Лесопарковая от Сони Кривой до проспекта Ленина.

Общественный транспорт будет объезжать закрытые участки дороги по Свердловскому проспекту, Сони Кривой и Труда. Полный список изменений доступен по ссылке.