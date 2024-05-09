Более четыре тысячи военных приняли участие в шествии на Дворцовой площади

В Петербурге прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз в торжественно-траурном мероприятии принимает участие более четырех тысяч человек. На трибунах собрались как герои минувших лет, так и нынешних — из зоны спецоперации, а также гости из дружественных зарубежных стран.
За несколько минут до начала парада вокруг площади проехала автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны. Они сидели в ретротехнике. После этого проехала выставка «Ленинградская победа», которая реконструирует на корпусах машин эпизоды из войны разных лет.
Парад начался в 10:00 с того, что рота почетного караула вынесла на Дворцовую флаг России и знамя Победы. Оркестр заиграл «Вставай страна огромная».
— В параде задействовано 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов: Т-34, командирский автомобиль ГАЗ-67, бронетранспортеры и боевые разведывательно-дозорные машины, а также те самые «Катюши», — уточняют в пресс-службе Ленинградского военного округа.
Колонн самих военных было тоже огромное количество. По площади прошли курсанты военных учебных заведений Минобороны и силовых ведомств, офицеры штаба ЛВО. Командовал ими начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. А сам парад принял замкомандующего войсками ЛВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Строй возглавил не абы кто, а легендарный Т-34−85.