Более четыре тысячи военных приняли участие в шествии на Дворцовой площади

В Петербурге прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз в торжественно-траурном мероприятии принимает участие более четырех тысяч человек. На трибунах собрались как герои минувших лет, так и нынешних — из зоны спецоперации, а также гости из дружественных зарубежных стран.