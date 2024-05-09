Нечеловеческий героизм. Как животные помогали выиграть войну

После первых звуков сирен люди разбежались по убежищам, а Фэйт со своим котенком осталась внутри сырого подвала. Когда пастор вернулся к разрушенному храму, пожарный уведомил его, что, вероятнее всего, никто не смог выжить внутри этого здания. Но, пробравшись к месту, где раньше был подвал, он услышал слабое «мяу». Разобрав завалы, пастор увидел, что кошка все еще находилась там, закрывая котенка своим телом. Ее окружали все еще тлеющие обломки.