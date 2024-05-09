Нечеловеческий героизм. Как животные помогали выиграть войну

Корреспондент Podrobno.uz собрал истории о нечеловеческих героических подвигах — захватывающие дух, трогательные, удивительные.
Гроза не только кошачьих
Собаки, друзья человека, издревле использовались в военных целях, и Вторая мировая война не стала исключением. Они были незаменимыми помощниками пограничников и саперов. Ищейки обнаруживали целые минные заграждения и спасли не одну тысячу жизней. Как никто другой, они могли искать снайперские лежки и тайники, прочесывая местность гораздо быстрее специально обученных солдат. Крупные породы даже умудрялись на себе вытаскивать раненых бойцов с поля боя.
Многие слышали историю о легендарном Джульбарсе, который прошел через всю Европу, помогая разминировать освобожденные территории. Всего за год своей службы пес обнаружил более 7,5 тысячи мин.
Известен также своими подвигами пес-санитар Мухтар. Он спас более 400 жизней, вытаскивая на себе раненых под градом пуль. Но есть и десятки других, менее известных случаев геройства хвостиков.
К примеру, овчарка Дина, будучи первой обученной в Красной Армии собакой-диверсантом, стала участником «рельсовой войны» в Беларуси. В августе 1943 года она обезвредила целый эшелон солдат вермахта, направлявшийся на линию фронта: собака выскочила на рельсы перед поездом, сбросила вьюк с зарядами и, выдернув чеку, убежала в лес. Больше десяти вагонов с пехотой сошло с рельс, а железная дорога была выведена из строя, что замедлило захватчиков.
Шотландский колли-миноискатель Дик прошел от Сталинграда до Праги, всего пес сумел обнаружить более 12 тысяч вражеских мин. Наиболее известный его подвиг случился в Ленинграде, где на одной из площадей Дик смог обнаружить двухтонный снаряд замедленного действия. Таким образом, он спас немало жизней.
Отметим, что всего за победу в этой войне рядом с людьми сражались 68 тысяч собак.
Живые сенсоры
Роль кошек часто остается незамеченной, однако в расположении армейских дивизий всегда был хотя бы один «рядовой хвост». Кошки очень ценились за их поразительную чувствительность: «живые сенсоры» не раз спасали жизни своих хозяев, предупреждая своим поведением о надвигающихся самолетах, бомбежках, проникновении на базу.
Во время блокады Ленинграда кошки своим теплом согревали запертых в городе людей и защищали оставшиеся запасы еды от крыс и мышей.
Одной из самых знаменитых в истории войны остается удостоенная медали Марии Дикин британская кошка Фэйт, жившая при одной из церквей Лондона.
Свою медаль она получила за спасение горожан от бомбардировок в 1940 году. Кошка резко поменялась в поведении: требовала открыть проходы в подвалы и прятала своего котенка в дальних углах. Пастор недоумевал, но все же решил поступить так, как хотела Фэйт. Животное чутье не подвело: в ночь с 6 на 7 сентября Германия провела крупнейшую бомбардировку, сбросив на город более тысячи тонн снарядов.
После первых звуков сирен люди разбежались по убежищам, а Фэйт со своим котенком осталась внутри сырого подвала. Когда пастор вернулся к разрушенному храму, пожарный уведомил его, что, вероятнее всего, никто не смог выжить внутри этого здания. Но, пробравшись к месту, где раньше был подвал, он услышал слабое «мяу». Разобрав завалы, пастор увидел, что кошка все еще находилась там, закрывая котенка своим телом. Ее окружали все еще тлеющие обломки.
Священнослужитель сделал фотографию Фэйт, вставил ее в рамку и повесил на дверь разрушенной церкви. О кошке узнала вся страна и активист движения помощи животным Мария Дикин лично наградила кошку медалью — высшей воинской наградой Великобритании для животных, которые проявили героизм и преданность долгу в боевых и экстремальных обстоятельствах.
Крылатые курьеры
Во время Второй мировой войны, даже несмотря на существование радиосвязи и телеграфов, широко использовалась и голубиная почта. В одной только Национальной голубиной почте Великобритании на службе состояло около 200 тысяч птиц. Несмотря на небольшие размеры и слабую возможность к обучению, голуби сыграли одну из самых важных ролей в этой войне.
Так, голубь Меркурий доставил важную секретную информацию о планах Германии. Путь ему предстоял из Дании на Британский остров. Преодолев свыше 800 километров, он один из большого числа своих крылатых соратников смог выполнить задание и внести большую лепту в победу. Он был награжден медалью «За заслуги в военном деле».
В СССР на борту одной из подводных лодок жил почтовый голубь по кличке Голубчик. Во время одного из боевых походов лодка попала на минное поле. Получив сильные повреждения, она не могла двигаться дальше, а рация вышла из строя. Героически преодолев за двое суток более тысячи километров, голубь смог вызвать на помощь морскую эскадру, которая и выручила экипаж подводной лодки.
Незаменимые помощники
Лошади по большей части использовались в качестве транспорта, они помогали перетаскивать повозки с полевыми кухнями или амуницией, решая вопросы там, где не могла пройти техника. Особые породы лошадей могли без проблем перевозить целые гаубицы.
Конница была незаменима и для партизан, средний конь мог пройти более ста километров в сутки, помогая проводить молниеносные атаки по флангам и тылам противника.
Верблюжий эскадрон
Не менее полезными на полях Второй мировой войны оказались и верблюды. Корабли пустыни успешно заменяли лошадей на отдельных участках фронта. Более 350 диких верблюдов было одомашнено из-за нехватки лошадей и техники, некоторые из них даже дошли до Берлина.
В своем невыдуманном рассказе Василий Великанов поведал историю о Разбойнике и Мишке — двух служивых верблюдах, которые на своем горбу тянули тяжеленные обозы с грузами. Мишка дошел до конца войны, Разбойнику повезло меньше: он погиб в боях в январе 1945-го.
Оленно-транспортные батальоны
Во время зимних боев за невозможностью эффективно использовать стандартный транспорт приходилось формировать оленно-транспортные батальоны. Карельские оленеводы смогли вывезти с поля боя 10 тысяч раненых и перевезли более 17 тысяч тонн военных грузов.
Лоси использовались в белорусских лесах партизанами, они позволяли скрывать перемещение в густых лесах: на лосиные следы немцы не обращали внимания, и это позволяло запутывать контрпартизанские войска. В военных же целях лоси не использовались — они были куда упрямее других животных и не поддавались дрессировке.
Морские пограничники
Некоторые источники рассказывают о черноморских дельфинах, которые использовались на войне. У них было несколько задач — оберегать воды от вторжения подлодок, помечать мины и помогать в их разминировании. Достоверно известно о том, что после окончания войны Севастопольский дельфинарий продолжал выпускать дельфинов-пограничников вплоть до самого развала СССР.
Слоны-тягачи
Использовать слонов в военных целях начали еще в античности, они сопровождали людей в военных походах вплоть до 21 века. Самым знаменитым слоном-ветераном является Линь Ван, заступивший на службу в 1937 году. Он участвовал в японо-китайской войне — сначала на стороне Японии, затем, когда попал в плен, был зачислен в китайскую армию.
Также он прошел с китайцами Вторую мировую войну, а затем здоровяка отправили на Тайвань, где он был окружен лаской и заботой в одном из зоопарков Тайбэя и прожил до 2003 года. Слон был награжден званием почетного гражданина, а многие дети и взрослые ласково называли его «дедушка Линь Ван».
Животные-талисманы
Самых разных животных можно было увидеть в качестве талисманов подразделений, полков, дивизий. Их основной задачей было поддерживать боевой дух.
Арденнские егеря из Бельгии, противостоявшие Эрвину Роммелю во время блицкрига 1940-х годов, выбрали в качестве своего талисмана лесного кабана. Символизм заключался в его недружелюбности к другим животным и агрессивной защите своей территории. Кабаны и поныне обитают в местах базирования бельгийского спецназа.
На боевых кораблях часто в качестве талисманов использовались собаки или кошки. Одной из самых знаменитых собак-маскотов является бульдог по кличке Венера, служившая в британских Военно-морских силах.
Медведь Войтек служил в польской артиллерийской роте. Найденный в иранских горах в 1942 году бурый медведь сразу же обрел популярность и стал любимцем солдат. Они относились к нему как к ребенку, а медведь отплачивал своей любовью в ответ.
По словам солдат, когда Войтек подрос, он помогал таскать ящики с боеприпасами, передвигаясь на задних лапах. Эмблема медведя, несущего снаряд, до сих пор красуется на всех транспортных средствах роты, а в Польше ему ставят памятники.