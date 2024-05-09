В Астане прошло культурно-духовное мероприятие

«Искусство кюя и жыра — самая священная форма духовного богатства истории и культуры казахского народа. Это искусство, которое развивалось веками, сегодня считается одной из наших национальных культурных ценностей. Передача и пропаганда духовного богатства молодежи — одно из приоритетных направлений Республиканского фонда “Күй анасы”. Фонд инициировал открытие в столице аллеи “Күйшілер”, установку памятника Дине Нурпеисовой и домбровой инсталляции. На QR-код выгружены 24 кюя в исполнении Д. Нурпеисовой и издан сборник о кюйши», — сказал руководитель фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.