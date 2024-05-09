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В Астане прошло культурно-духовное мероприятие

В Астане в преддверии 26-летия образования района Алматы прошло VIII культурно-духовное мероприятие «Күй мен жырдың жәрмеңкесі», сообщает официальный сайт столичного акимата. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Дине Нурпеисовой, ученице кюйши Курмангазы, ставшей «Матерью кюя», передает DKNews.kz.

Источник: Акимат города Астаны

«Искусство кюя и жыра — самая священная форма духовного богатства истории и культуры казахского народа. Это искусство, которое развивалось веками, сегодня считается одной из наших национальных культурных ценностей. Передача и пропаганда духовного богатства молодежи — одно из приоритетных направлений Республиканского фонда “Күй анасы”. Фонд инициировал открытие в столице аллеи “Күйшілер”, установку памятника Дине Нурпеисовой и домбровой инсталляции. На QR-код выгружены 24 кюя в исполнении Д. Нурпеисовой и издан сборник о кюйши», — сказал руководитель фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

На ярмарке кюев и жыров выступил хор ветеранов Алматинского района, а аксакал Амангельды Аширов дал собравшимся благословение.

Каждый год по традиции дедушка благословляет и вручает внуку или сыну домбру — национальный инструмент нашего народа.

На этот раз медработник, мать семерых детей Айнур Булгынхан и младший ребенок Мади Булгынхан сказали пожелания отличнику образования, ветерану-учителю Кажымурату Насиулы и подарили домбру.

Ансамбль домбристов «Дарын» и победители городских и республиканских конкурсов исполнили кюй и песни.

Также в рамках программы «Жасыл ел» состоялась церемония посадки деревьев на Аллее «Күйшілер».

Стоит отметить, что среди зрителей также прошел конкурс «күй тарту», где победителям были вручены домбыра и сборник «Күй Анасы».