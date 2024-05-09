В Астане прошло культурно-духовное мероприятие

«Искусство кюя и жыра — самая священная форма духовного богатства истории и культуры казахского народа. Это искусство, которое развивалось веками, сегодня считается одной из наших национальных культурных ценностей. Передача и пропаганда духовного богатства молодежи — одно из приоритетных направлений Республиканского фонда “Күй анасы”. Фонд инициировал открытие в столице аллеи “Күйшілер”, установку памятника Дине Нурпеисовой и домбровой инсталляции. На QR-код выгружены 24 кюя в исполнении Д. Нурпеисовой и издан сборник о кюйши», — сказал руководитель фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.
На ярмарке кюев и жыров выступил хор ветеранов Алматинского района, а аксакал Амангельды Аширов дал собравшимся благословение.
Каждый год по традиции дедушка благословляет и вручает внуку или сыну домбру — национальный инструмент нашего народа.
На этот раз медработник, мать семерых детей Айнур Булгынхан и младший ребенок Мади Булгынхан сказали пожелания отличнику образования, ветерану-учителю Кажымурату Насиулы и подарили домбру.
Ансамбль домбристов «Дарын» и победители городских и республиканских конкурсов исполнили кюй и песни.
Также в рамках программы «Жасыл ел» состоялась церемония посадки деревьев на Аллее «Күйшілер».
Стоит отметить, что среди зрителей также прошел конкурс «күй тарту», где победителям были вручены домбыра и сборник «Күй Анасы».