В столице вывезли 200 тонн мусора с ручья Сарыбулак

Текущая неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в ходе которой будут очищены от мусора окрестности водоемов — рек и озер. В рамках экоакции молодежь совместно с сотрудниками государственных и других структур провели работу по очистке от твердых бытовых отходов берегов ручья Сарыбулак на территории от ул. Карасай батыра до ул. Н. Тлендиева протяженностью 2,5 км, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Свыше 1000 участников экоакции убрали более 200 тонн мусора с берегов ручья «Сарыбулак». Для вывоза мусора привлечено 190 ед. техники,
«Необходимость проведенной работы связана не только с очисткой территорий ручья от ТБО, но и является частью работ по сохранению экологии и окружающей среды. Аналогичные работы проводятся на канале “Нура-Есиль”, ручье “Акбулак” и “Карасу”, — сообщили Управлении охраны окружающей среды и природопользования города Астаны.
Такие экоакции проводятся на постоянной основе.
Участники экоакции провели несколько часов на уборке возле столичного ручья, собрали большое количество мешков мусора и осмотрели окрестности.
Напомним, в рамках масштабной экоакции ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.
Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.