В столице вывезли 200 тонн мусора с ручья Сарыбулак

Текущая неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в ходе которой будут очищены от мусора окрестности водоемов — рек и озер. В рамках экоакции молодежь совместно с сотрудниками государственных и других структур провели работу по очистке от твердых бытовых отходов берегов ручья Сарыбулак на территории от ул. Карасай батыра до ул. Н. Тлендиева протяженностью 2,5 км, сообщает официальный сайт столичного акимата.