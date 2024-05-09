2,5 тысячи человек приняли участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

Сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону состоялся Парад Победы. В нем приняли участие около 2,5 тысячи человек, также было задействовано свыше 30 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.
В составе пеших колонн прошли представители Ростовского-на-Дону гарнизона и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Пеший строй вела рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр Ростовского гарнизона.
В составе механизированной колонны задействовали технику времен Великой Отечественной войны — танк Т-34−85 и ЗИЛ-6 с дивизионной пушкой ЗИС-3, а также современные БМП-3, БТР-82АМ, зенитные ракетные системы С-350 «Витязь», реактивные системы «Град», ракетные комплексы «Искандер-М» и новейший танк Т-90М «Прорыв». Впервые была представлена машина инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».