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2,5 тысячи человек приняли участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

2,5 тысячи человек и больше 30 единиц техники задействовали в Параде Победы в Ростове.

Сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону состоялся Парад Победы. В нем приняли участие около 2,5 тысячи человек, также было задействовано свыше 30 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

В составе пеших колонн прошли представители Ростовского-на-Дону гарнизона и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Также проследовали парадные расчеты пограничного управления ФСБ, Южного округа войск национальной гвардии России, юридического института МВД, Донского спасательного центра МЧС и юнармейцы гимназии № 9 имени героя СВО, полковника Владимира Иванова.

Пеший строй вела рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр Ростовского гарнизона.

В составе механизированной колонны задействовали технику времен Великой Отечественной войны — танк Т-34−85 и ЗИЛ-6 с дивизионной пушкой ЗИС-3, а также современные БМП-3, БТР-82АМ, зенитные ракетные системы С-350 «Витязь», реактивные системы «Град», ракетные комплексы «Искандер-М» и новейший танк Т-90М «Прорыв». Впервые была представлена машина инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».