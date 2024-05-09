В Воронеже прошел Парад Победы: кадры с площади Ленина

Парад Победы в столице Черноземья прошел с ограничениями — без широкого круга зрителей. Такое решение приняли воронежские власти, опираясь на оперативную обстановку. Губернатор Воронежской области пояснил, что обстановка в регионе остается стабильной, но противник готов на любые террористические уловки. Особенно — в памятные даты. Напомним, что 9 мая, в Воронежской области дважды объявляли угрозу атаки украинскими БПЛА.