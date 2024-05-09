Перебои со связью заметили зрители парада Победы в центре Волгограда

Невозможно было не только общаться по телефону, но и отправлять СМС-сообщения. Для того чтобы посмотреть военный парад, в центр Волгограда 9 мая приехали тысячи горожан, многие были с детьми.
Одним из самых захватывающих частей парада войск стал показ военной техники. Несмотря на довольно холодную для мая в Волгограде погоду, на специально подготовленных трибунах присутствовало много ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, участников СВО.
Под звуки легендарного марша «Прощание славянки» завершил прохождение парадных расчетов сводный военный оркестр Волгоградского гарнизона.