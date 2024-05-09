Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перебои со связью заметили зрители парада Победы в центре Волгограда

Во время парада на площади Павших Борцов многие жители Центрального района жаловались на перебои с мобильной связью.

Источник: Волгоградская правда

Невозможно было не только общаться по телефону, но и отправлять СМС-сообщения. Для того чтобы посмотреть военный парад, в центр Волгограда 9 мая приехали тысячи горожан, многие были с детьми.

Одним из самых захватывающих частей парада войск стал показ военной техники. Несмотря на довольно холодную для мая в Волгограде погоду, на специально подготовленных трибунах присутствовало много ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, участников СВО.

Под звуки легендарного марша «Прощание славянки» завершил прохождение парадных расчетов сводный военный оркестр Волгоградского гарнизона.

связь