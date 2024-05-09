В Уфе прошел парад Победы

«Башкортостан, как это было всегда, вносит свой достойный вклад в Победу. Оборонные предприятия днем и ночью выпускают для армии современное вооружение. Жители республики всеми силами поддерживают защитников нашего Отечества. Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна Победа», — отметил глава Башкирии Радий Хабиров.