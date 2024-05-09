В Уфе прошел парад Победы

Сегодня, 9 мая, в Уфе на площади перед Горсоветом в честь 79-й годовщины Победы состоялся торжественный парад. В качестве почетных гостей пригласили ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников боевых действий и СВО и других.
«Башкортостан, как это было всегда, вносит свой достойный вклад в Победу. Оборонные предприятия днем и ночью выпускают для армии современное вооружение. Жители республики всеми силами поддерживают защитников нашего Отечества. Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна Победа», — отметил глава Башкирии Радий Хабиров.
По проспекту Октября прошли более полутора тысяч военнослужащих Уфимского гарнизона, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий, курсантов и кадетов, участников СВО и многих других.
Впервые в этом году в параде приняли участие сотрудницы УФСИН.
Кроме того, по проспекте прошла механизированная колонна военной техники времен ВОВ. Завершилось мероприятие по традиции выступлением группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» и вертолетов.