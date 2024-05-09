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Парад Победы в Челябинске посетило более семи тысяч человек

В Челябинске завершился парад Победы.

Источник: МК.RU Челябинск

В Челябинске завершился парад Победы. В этом году, несмотря на проливной дождь, на площади Революции собрались более семи тысяч зрителей. Правда, театрализованное выступление с танцами из-за плохой погоды пришлось отменить.

Хотя некоторые участники не побоялись дождя: студентки Челябинского юридического колледжа терпеливо ждали два часа, чтобы пройти маршем по площади.

В традиционном параде приняли участие военнослужащие, курсанты, представители силовых ведомств.

Праздничные мероприятия начались в 9 утра возложением венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Концерты пройдут в «Саду Победы», парке «Металлург», на театральной площади. Вечером для жителей и гостей города споет Григорий Лепс.