Тысячи людей собрались 9 мая на главной площади Молдовы. Не для того, чтобы чествовать европейские ценности, а, чтобы пройти Маршем Победы.
Городок Европы, «выстроенный» властями, в это утро выглядел смешно и нелепо, а штатная провокаторша Мария Оларь — жалкой. Не удалось ей 9 мая отработать свои гонорары.
И ведь можно было же сделать красиво. Развести праздники по дням (так было в предыдущие годы несколько раз) — да даже выходной сделать 10 мая, почему нет.
Ведь знали же, что до обеда — все идут на Мемориал. Но — нет, надо было столкнуть людей лбами. Ну и как власти Молдовы назвать после этого?
Перед выборами Санду не могла полностью откреститься от народного праздника, но называет его Днём памяти павших во Второй мировой войне. А вот уж нет. Это всегда был и будет День Победы!
В обход городка Европы, Марш Победы и «Бессмертный полк» стартовал в назначенное время. Тысячи людей пришли, чтобы отдать долг памяти нашим дедам и прадедам, которые отстояли мир на земле.
По пути к Мемориалу «Вечность» к праздничной колонне постоянно присоединялись люди. Что приятно, в этом году к Мемориалу пришло очень много молодых людей. Ну и, конечно, люди взяли с собой детей — наследников Победы.
Когда колонна подошла к Мемориалу, там собралось уже много горожан. Для того, чтобы позвонить в Колокол Памяти, нужно было выстоять огромную очередь.
Но день только начинается. С Днём Победы!