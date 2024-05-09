Солнечное и торжественное 9 мая: как в Петербурге прошел Парад Победы

Стоит отметить, что это будет не единственный выезд ветеранов сегодня. После парада в 13:30 они совместно с участниками СВО проедут по Невскому проспекту на 80 ретро-автомобилях. Маршрут будет пролегать от площади Восстания до Дворцовой площади.