Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечное и торжественное 9 мая: как в Петербурге прошел Парад Победы

Сегодня на Дворцовой площади состоялся Парад Победы, в котором приняли участие 4,5 тысячи человек и 78 единиц современной и исторической военной техники. Корреспондент «МК в Питере» побывал на мероприятии, чтобы рассказать, как прошло торжественное шествие.

72

Колонны начали проходить по Дворцовой площади в 10 часов. Торжественным строем промаршировали военнослужащие Западного военного округа, представители Росгвардии, курсанты военных вузов, университетов МЧС и МВД, юнармейцы, суворовцы и кадеты.

Затем на площадь выехала колонна техники — как современной, так и времен ВОВ. Колонну традиционна возглавил легендарный советский танк Т-34. Также по площади проехали ракетная установка «Катюша», мотоциклы, бронемашины, современные ракетные комплексы «Искандер М» и «Бастион», спецавтомобили «Тигр», тягачи и другая техника. Командовал парадом начальник Михайловской военной артиллерийского академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

С трибун за происходящим наблюдали первые лица города. На параде также появились более 300 ветеранов. Они проехали перед строем войск на УАЗах, а затем разместились на трибунах, чтобы оттуда посмотреть парад.

По традиции после проезда военной техники на площади выступил танцевальный коллектив, а за ним — сводный оркестр Санкт-петербургского гарнизона. Около трибун также разместили звонницу.

Стоит отметить, что это будет не единственный выезд ветеранов сегодня. После парада в 13:30 они совместно с участниками СВО проедут по Невскому проспекту на 80 ретро-автомобилях. Маршрут будет пролегать от площади Восстания до Дворцовой площади.