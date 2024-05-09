Парад Победы в Уфе собрал тысячи горожан

В Уфе прошел торжественный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принял парад военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона, полковник Михаил Блажевич.
По главной магистрали столицы Башкортостана — проспекту Октября — промаршировали более 1500 военнослужащих Уфимского гарнизона, сотрудников учреждений силовых структур, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений, кинологической службы МВД и парадный расчет кавалерийского взвода батальона оперативного реагирования Полка патрульно-постовой службы уфимской полиции. Впервые в параде Победы приняли участие бойцы СВО из полка «Башкортостан», а также сотрудницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Развернутые флаги России, Башкортостана, Уфы и Знамя Победы пронесли кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, учащиеся «шаймуратовских» классов и кадетских классов морских пехотинцев.
Затем прошла механизированная колонна военной техники времен Великой Отечественной войны и современных боевых машин. Завершился парад выступлением группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» и вертолетов.
На трибунах присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники боевых действий и специальной военной операции, члены их семей, ветераны военной службы и правоохранительных органов.
К ним с приветственной речью обратился глава Башкортостана Радий Хабиров, отметивший, что в судьбе России, мировой истории эта великая дата запечатлена на века. Память павших собравшиеся почтили минутой молчания.
После завершения парада Радий Хабиров пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
Увидеть парад пришли тысячи уфимцев, причем целыми семьями. В руках у многих были портреты их родных — участников войны, флажки и цветы.
На площади перед русским драматическим театром выставлена раритетная техника, в том числе военная. Она вызвала жгучий интерес у уфимцев, особенно детей. Всех желающих угощали солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.
Продолжился праздничный день многочисленными мероприятиями в парках Уфы. После парада начался концерт перед русским драматическим театром, где выступали творческие коллективы города.
Отпраздновали 9 Мая по всей республике. Так, во втором по величине городе — Стерлитамаке также прошел торжественный парад с участием военных, кадетов, школьников, участников СВО. Тысячи горожан увидели проход военной техники советской эпохи, в том числе легендарный танк Т-34 и «Катюши», а также самолеты.