Парад Победы в Уфе собрал тысячи горожан

Отпраздновали 9 Мая по всей республике. Так, во втором по величине городе — Стерлитамаке также прошел торжественный парад с участием военных, кадетов, школьников, участников СВО. Тысячи горожан увидели проход военной техники советской эпохи, в том числе легендарный танк Т-34 и «Катюши», а также самолеты.