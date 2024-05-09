Ракетный комплекс «Искандер», бронеавтомобиль «Буран» и легендарная «полуторка»: Чем удивил нижегородцев Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2024

В Нижнем Новгороде завершился парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он проходил на главной площади города и продолжался больше часа. Рассказываем, чем удивил нижегородцев Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2024.
По традиции парад открыла рота барабанщиков. Над парадными колоннами пронесли штандарты фронтов, на которых воевали горьковчане. Среди них Карельский, Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский и Украинский.
Вслед за этим по площади прошли парадные расчеты войск. В первых рядах оказались подразделения 47-й танковой Ченстоховской дивизии, получившей свое боевое крещение на Ржевском направлении в сентябре 1943 года. Следом прошли войска радиационной, химической и биологической защиты, гвардейской артиллерийской бригады, войска оперативного назначения и разведки. Особое внимание привлекла колонна женщин-военнослужащих.
Не обошлось и без совсем юного поколения. В параде принимали участие кадеты, юнармейцы и воспитанники Минского суворовского военного училища. Сразу после торжественного марша на площади показалась конница — перед зрителями проехала кавалерия из состава Казачьего конного клуба «Станица вольная».
Стоило закончиться маршу, как на площади показалась механизированная колонна. Открывал ее легендарный танк Т-34, без которого невозможно представить победу в Великой Отечественной войне. Следом за ним на площадь выехала целая плеяда разработок Горьковского автомобильного завода, обеспечившая победу на фронте: знаменитая «полуторка ГАЗ АА, легенда фронтовых дорог ГАЗ ММ, советский бронетранспортер ГАЗ-40. Замыкали колонну прославленная “Катюша” БМ-13 и легендарный полноприводный грузовик ГАЗ-63.
С еще большим интересом зрители ожидали появления современной техники. И здесь тоже не обошлось без сюрпризов — впервые в параде принял участие бронеавтомобиль «Буран». Также в колонне современной техники нижегородцы смогли увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили спецназначения «Тигр» ГАЗ-233115, бронеавтомобили спецназначения «Спартак» произведенный Арзамасским машиностроительным заводом.
Кроме того, в этой колонне прошли бронетранспортер БТР-82 АМ-1, транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования «Земледелия», разведывательная химическая машина на базе БТР-80 и другие современные образцы.