Ракетный комплекс «Искандер», бронеавтомобиль «Буран» и легендарная «полуторка»: Чем удивил нижегородцев Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2024

В Нижнем Новгороде завершился парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он проходил на главной площади города и продолжался больше часа. Рассказываем, чем удивил нижегородцев Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2024.