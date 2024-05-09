Память у народа не отнять: по всей Молдове прошли Марши Победы

Столица
Кишиневу «досталось» больше всего. Накануне Дня Победы прозападные власти заявили, что 9 мая главная площадь Кишинева будет полностью занята под празднования Дня Европы. Таким образом, традиционное шествие «Бессмертного полка» к мемориалу «Вечность», а также автопробег в честь 9 Мая организаторы были вынуждены немного изменить, однако все же торжества стартовали из центра Кишинева.
Марш победы предварил, по традиции, автопробег: десятки машин с красными знаменами, флагами Молдовы выехали из центра города на мемориал «Вечность». Возглавили колонну байкеры со знаменами Победы, также в автопробеге участвовали и ретро-автомобили.
Организаторы автопробега установили прямо на проезжей части огромный лед- экран со звукоусиливающей аппаратурой На экранах под песни военных лет транслировали видео с автопробегов прошлых лет.
Затем стартовал и Марш Победы. Тысячи людей прошли по центральным улицам столицы Молдовы к Мемориалу «Вечность». Во главе колонны пешком шел ветеран Великой Отечественной, кавалер Ордена Республики полковник Василий Семенович Литвинов.
Участники шествия несли в руках портреты родных и близких, ветеранов Великой Отечественной и тех, кто был свидетелями той страшной войны. Люди скандировали «Победа!», «Фашизм не пройдет!», «Мы помним, мы гордимся!». Речевки звучали на разных языках.
Прибыв на мемориал, участники шествия возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших. Цветы к Вечному огню в Кишиневе возложили также посол России в Молдове Олег Васнецов.
Постепенно мемориал «Вечность» начал буквально утопать в цветах.
Гагаузия
Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Комрате был рано утром 9 мая зажжен от частицы Вечного огня, горящего у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
«В Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдовы. Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить. ак и 79 лет назад наши народы снова рядом, дружбу между нашими странами никому не сломить», — написала башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
День Победы она встретила в Москве, став гостем Парада Победы на Красной плошади.
Комратчане также прошли колонной по центру города и возложили цветы к Вечному огню. В этом году людей собралось очень много.
В Чадыр-Лунге, другом крупном городе Гагаузии, в День Победы прошел автопробег.
Памятные мероприятия прошли и в Тараклии, местные жители возложили цветы к памятнику Майи Серебряк, которая в годы Великой Отечественной воевала в составе 59 гвардейской дивизии. Она была старшим сержантом, медсестрой и погибла 24 августа 1944 года в селе Красное Слободзейского района. Похоронена 25 августа 1944 года в в центре города Тараклия.
Приднестровье
Празднование Дня Победы началось в Тирасполе с поднятия над Тирасполем Знамени Победы. Затем на Мемориале Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику освободителям от фашизма.
С Днем Победы приднестровцев поздравил Вадим Красносельский.
«Подвиг советского солдата живет и будет жить в памяти благодарных потомков. Мы никогда не забудем, как Красная армия сдерживала натиск вермахта под Москвой и Ленинградом, мы помним о коренном переломе в войне, который начался на берегах Волги и закончился освобождением советской земли и стран Европы, полным разгромом фашистской Германии и ее союзников в 1945 году», — отметил он.
В центре Тирасполя люди пели «День Победы», несли портреты родных и развернули большую Георгиевскую ленту.
Участники «Бессмертного полка» в Тирасполе рассказали, что хотят передать своим внукам память о том, чем их деды и прадеды пожертвовали ради будущих поколений.
«Мы пришли с пионерами героями, которые погибли молодыми за нас. На их портретах описаны их подвиги, чтобы внуки знали, чем они пожертвовали ради нашего счастливого будущего», — рассказала участница акции.