Память у народа не отнять: по всей Молдове прошли Марши Победы

«Подвиг советского солдата живет и будет жить в памяти благодарных потомков. Мы никогда не забудем, как Красная армия сдерживала натиск вермахта под Москвой и Ленинградом, мы помним о коренном переломе в войне, который начался на берегах Волги и закончился освобождением советской земли и стран Европы, полным разгромом фашистской Германии и ее союзников в 1945 году», — отметил он.