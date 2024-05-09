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Порывы ветра до 15−20 м/с ожидаются в регионе 9−10 мая

Порывы ветра до 15−20 м/с ожидаются 9—10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +21°

Гражданам советуют держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, слабоукреплённых конструкций. И не ставить около них свои машины.

На случай отключения электроэнергии в доме рекомендовано иметь в качестве источника света электрические фонари. При этом стоит быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным «Верхне-Волжского УГМС», в ночные и утренние часы 8—12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки −2…-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимутся до +4°.