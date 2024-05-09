Порывы ветра до 15−20 м/с ожидаются в регионе 9−10 мая

Гражданам советуют держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, слабоукреплённых конструкций. И не ставить около них свои машины.
На случай отключения электроэнергии в доме рекомендовано иметь в качестве источника света электрические фонари. При этом стоит быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.
Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным «Верхне-Волжского УГМС», в ночные и утренние часы