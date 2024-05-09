Порывы ветра до 15−20 м/с ожидаются в регионе 9−10 мая

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным «Верхне-Волжского УГМС», в ночные и утренние часы 8—12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки −2…-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимутся до +4°.