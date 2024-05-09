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В Калининграде на площади Победы проведут Пасхальный фестиваль

Мероприятие 12 мая приурочат к Году семьи.

В Калининграде 12 мая на Площади Победы проведут Пасхальный фестиваль, посвященный Году семьи. Зрителей ждут к 11.30 перед Кафедральным собором Христа Спасителя. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

В программе выступление детского оркестра русских народных инструментов, любительского хора Свято-Андреевского храма и других творческих коллективов.

Состоится награждение многодетных православных семей. В торжественной части примет участие Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, а также представители власти.