В Калининграде на площади Победы проведут Пасхальный фестиваль

В Калининграде 12 мая на Площади Победы проведут Пасхальный фестиваль, посвященный Году семьи. Зрителей ждут к 11.30 перед Кафедральным собором Христа Спасителя. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.
В программе выступление детского оркестра русских народных инструментов, любительского хора Свято-Андреевского храма и других творческих коллективов.
Состоится награждение многодетных православных семей. В торжественной части примет участие Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, а также представители власти.