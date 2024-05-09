Дети на танках и красавицы в погонах: в Красноярске прошел парад Победы 2024

Зрители обратили внимание на масштабный проезд военной техники. Были и Т-34, и БТР-80 и зенитные установки, а также небольшие бронеавтомобили. После завершения парада дети «набросились» на боевые машины и под щелчки затворов фотокамер родителей изучали военную мощь России.
Бросилось в глаза и большое количество девушек в парадных расчетах. Красавицы в погонах мило, но сдержано улыбались зрителям.
Также в краевой столице первые лица региона, а также представители органов правопорядка возложили цветы к Вечному огню и провели митинг.
«МК в Красноярске» подобрал фото парада так, чтобы можно было взглянуть на это и глазами зрителя, и с позиции участников.