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Дети на танках и красавицы в погонах: в Красноярске прошел парад Победы 2024

Парад Победы в Красноярске 9 мая 2024 года был во многом уникален. Впервые его провели на правом берегу Енисея. И это оправдано — именно там и ковали Победу труженики тыла из краевой столицы.

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Зрители обратили внимание на масштабный проезд военной техники. Были и Т-34, и БТР-80 и зенитные установки, а также небольшие бронеавтомобили. После завершения парада дети «набросились» на боевые машины и под щелчки затворов фотокамер родителей изучали военную мощь России.

Бросилось в глаза и большое количество девушек в парадных расчетах. Красавицы в погонах мило, но сдержано улыбались зрителям.

Также в краевой столице первые лица региона, а также представители органов правопорядка возложили цветы к Вечному огню и провели митинг.

«МК в Красноярске» подобрал фото парада так, чтобы можно было взглянуть на это и глазами зрителя, и с позиции участников.