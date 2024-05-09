В кемеровской новой локации #ПОДМОСТОМ провели первое мероприятие

«Главный мой посыл, чтобы помнили. Сейчас много фальсификации, искажения нашей истории… Я считаю, что у моего поколения есть задача — сделать так, чтобы наша история доходила целой, полной, достоверной и чтобы мы ей гордились», — отметила Ангелина.