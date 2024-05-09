В кемеровской новой локации #ПОДМОСТОМ провели первое мероприятие

В новой молодёжной локации #ПОДМОСТОМ в Кемерове провели первое мероприятие. Ассистент кафедры истории России КемГУ Ангелина Жучкова рассказала молодым людям о вкладе их сверстников в Великую Победу.
«Главный мой посыл, чтобы помнили. Сейчас много фальсификации, искажения нашей истории… Я считаю, что у моего поколения есть задача — сделать так, чтобы наша история доходила целой, полной, достоверной и чтобы мы ей гордились», — отметила Ангелина.
Параллельно с лекторием в парке Победы выступили кемеровские школьники, а на сцене «Виктория» выступили около 150 юных артистов.
Также мы писали, что Кузбасс стал единственным в России регионом, где 9 мая очно прошёл традиционный «Бессмертный полк». С 10 часов с площади Советов стартовал парад военных и военной техники, а после основное действие развернулось в парке им. Жукова с 11 часов.