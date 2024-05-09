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В Волгограде в День Победы прошел военный парад

На площади Павших Борцов 9 мая состоялся парад Победы. Зрителями мероприятия стали тысячи волгоградцев.

На трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, члены их семей, жители осажденного Сталинграда.

Торжественную часть парада в Волгограде открыла знаменная группа, которая внесла Государственный флаг России, а также Красное Знамя Победы, водруженное 30 апреля 1945 года силами разведчиков 756-го стрелкового полка на здании немецкого рейхстага.

Строевым шагом перед трибунами первым прошел взвод барабанщиков Волгоградского казачьего кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Константина Недорубова. Также по площади проехала военная техника.