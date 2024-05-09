В Новороссийске состоялся парад Победы

В этот раз по соображениям безопасности он прошёл без зрителей. Увидеть его можно было в прямом эфире одного из центральных краевых каналов, а также в соцсетях мэра города-героя Андрея Кравченко.
Как сообщает официальный информационный портал администрации города, принимал торжественный парад начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмирал Виктор Кочемазов.
По одной из главных улиц Новороссийска промаршировало свыше двух тысяч военнослужащих местных воинских соединений: курсанты военного училища им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии, казаки Черноморского казачьего округа, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса, Туапсинского морского корпуса и воспитанники военно-патриотического движения Юнармия со всего Краснодарского края. В этом году впервые в марше Победы поучаствовал сводный расчет участников специальной военной операции.
Также в параде участвовала современная военная техника, прохождение которой возглавили боевые машины времён ВОВ. Всего по улицам города-героя проехало 50 единиц техники.
По окончанию торжественного марша с крейсера «Адмирал Кутузов» был произведён «Выстрел Памяти». Добавим, что Новороссийск стал единственным городом на Кубани, в котором прошёл парад Победы и будет праздничный салют.
— Помним и гордимся! Продолжаем заложенные предками традиции, с достоинством чтим подвиги Героев, — написал в своём Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Новороссийске состоялся концерт-реквием в преддверии 9 Мая.