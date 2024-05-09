Психолог рассказала почему нам важен и нужен День Победы

Для многих, особенно для тех, кто имеет родственников в странах-противниках, празднование Дня Победы может вызывать противоречивые чувства. Однако, понимая историческую объективность и справедливость победы, мы восстанавливаем свою самооценку и чувство собственного достоинства. Этот праздник помогает нам осознать, что победа была достигнута не только ради себя, но и ради будущего всего мира.