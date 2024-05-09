В Калининграде в параде Победы приняли участие свыше 2,8 тыс. человек и 70 единиц техники

С 79-летием Победы жителей региона поздравил губернатор области Антон Алиханов. «9 мая — самая важная, священная дата для всей России, для каждого из нас. Это праздник безграничного мужества и беззаветной любви к Родине. Низкий поклон всем героям Великой Отечественной войны, которые защитили Родину. Мы помним, мы гордимся! Мы преклоняемся перед вашим мужеством, самоотверженностью, любовью к Отчизне и стараемся равняться на вас», — сказал он.
Калининградский губернатор обратил внимание на попытки обесценить подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Калининградская область, по его словам, постоянно ощущает нападки иностранных политиканов, которые мечтают пересмотреть итоги Второй мировой войны, а современному поколению россиян приходится вновь противостоять нацизму. «Наши ребята, участники специальной военной операции, с честью выполняют свой долг. Для поддержки бойцов сплотился тыл, вся страна. В таком единстве, по примеру наших доблестных предков, залог наших новых достижений — как на поле боя, так и в труде», — сказал Алиханов.
Торжественным маршем по площади Победы в Калининграде прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, мичманов и прапорщиков, женщин-военнослужащих, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев, представители ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, Росгвардии, МВД РФ и пограничники, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота. В параде также приняли участие учащиеся из кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», нахимовцы и представители общеобразовательных учреждений Калининграда. Вузы на военном параде представляли курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ.
Колонна военной техники
Во главе механизированной колонны на площади Победы прошел легендарный танк Т-34, участвовавший в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Перед трибунами прошла знаменитая боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1936 по 1942 год, армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны «Виллис» — армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны, советский и российский грузовой автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ 157 с 76-и миллиметровой дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны.
Технику, стоящую на вооружении Балтийского флота, представили в частности бронетранспортеры «БТР-82А», минометы «Сани», 152-миллиметровые пушки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема», 122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», танки Т-72Б3М, коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск», зенитные ракетные системы «С-400 Триумф», береговой ракетный комплекс «Бал», береговой ракетный комплекс «Бастион», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», уточнили в пресс-службе флота.
Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом контр-адмирал Вячеслав Родионов, а принимал парад — командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев.
Торжества в честь Дня Победы
В парке Победы Калининграда после военного парада пройдет большая праздничная программа. Она включает концерт лучших творческих коллективов Калининграда, будет работать киноплощадка, интерактивные площадки для детей, пройдет акция «Солдатская каша». Будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал» при участии актеров Калининградского областного драматического театра. На малой сцене пройдут театрально-музыкальные зарисовки и патриотический фестиваль «Ветер Победы». Будут рассказы об истории Великой Отечественной войны, демонстрация кадров из фильмов военных лет и кадры хроники. Музеи, театры, библиотеки и концертные площадки во всех муниципальных образованиях Калининградской области также подготовили праздничные программы ко Дню Победы.
Восточно-Прусская операция
Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг — ныне Калининград. В ходе Восточно- Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.
В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.