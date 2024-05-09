В Калининграде в параде Победы приняли участие свыше 2,8 тыс. человек и 70 единиц техники

С 79-летием Победы жителей региона поздравил губернатор области Антон Алиханов. «9 мая — самая важная, священная дата для всей России, для каждого из нас. Это праздник безграничного мужества и беззаветной любви к Родине. Низкий поклон всем героям Великой Отечественной войны, которые защитили Родину. Мы помним, мы гордимся! Мы преклоняемся перед вашим мужеством, самоотверженностью, любовью к Отчизне и стараемся равняться на вас», — сказал он.