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Американские ученые впервые смогли восстановить слух детям с врожденной глухотой

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Американские ученые провели клеточную селективную генную терапию, которая помогла улучшить слух у годовалого ребенка всего за 24 недели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ходе исследования было обнаружено, что новая генная терапия американской компании Regeneron восстанавливает слух до нормального уровня у ребенка, родившегося с глубокой генетической глухотой. Первую дозу препарата пациент получил в возрасте 11 месяцев, став самым молодым, кто получал ее для лечения глухоты.

Другой пациент, начал лечение в возрасте четырех лет, и смог начать слышать через шесть месяцев после начала лечения.

Согласно заявлению компании, генетическая глухота обоих пациентов объяснялась отклонениями гена отоферлина и нарушением выработки белка OTOF, который играет ключевую роль в коммуникации между сенсорными клетками внутреннего уха и слуховым нервом.

Врожденная глухота встречается примерно у 1,7 из тысячи детей, почти половина случаев имеет генетические причины.

Отметим, что использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов может усилить звук и улучшить слух у людей с различной степенью потери слуха, однако в настоящее время они не могут восстановить полный спектр звуков.

В данный момент компания начала тестирование на пациентах возрастом до 18 лет. Исследователи отмечают, что в случае успеха, их препарат станет пионером в области лечения генетических заболеваний и ознаменует новую эру препаратов.

здоровье