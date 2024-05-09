Американские ученые впервые смогли восстановить слух детям с врожденной глухотой

В ходе исследования было обнаружено, что новая генная терапия американской компании Regeneron восстанавливает слух до нормального уровня у ребенка, родившегося с глубокой генетической глухотой. Первую дозу препарата пациент получил в возрасте 11 месяцев, став самым молодым, кто получал ее для лечения глухоты.
Другой пациент, начал лечение в возрасте четырех лет, и смог начать слышать через шесть месяцев после начала лечения.
Согласно заявлению компании, генетическая глухота обоих пациентов объяснялась отклонениями гена отоферлина и нарушением выработки белка OTOF, который играет ключевую роль в коммуникации между сенсорными клетками внутреннего уха и слуховым нервом.
Врожденная глухота встречается примерно у 1,7 из тысячи детей, почти половина случаев имеет генетические причины.
Отметим, что использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов может усилить звук и улучшить слух у людей с различной степенью потери слуха, однако в настоящее время они не могут восстановить полный спектр звуков.
В данный момент компания начала тестирование на пациентах возрастом до 18 лет. Исследователи отмечают, что в случае успеха, их препарат станет пионером в области лечения генетических заболеваний и ознаменует новую эру препаратов.