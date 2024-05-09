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Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Славы

Жители Киева сегодня, 9 мая, несут цветы в парк Славы, в котором расположен Вечный огонь. Украинские власти на фоне российской военной операции перенесли празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Страна.ua», киевляне возлагают цветы с утра 9 мая. Издание опубликовало фотографию венка, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским. Неизвестно, возложил ли его сам глава государства и в какой день он это сделал.

Как следует из фотографий, на месте дежурила полиция. К Вечному огню не пропустили пенсионерку Галину Савченко, которая была одета в военную форму с красной звездой. Ей не дали возложить цветы из-за запрета на советскую символику на Украине. На женщину составили протокол об административном правонарушении.

Официально на Украине с 2023 года 9 мая отмечается День Европы. Так, в 2024-м в связи с празднованием в страну прибыла глава Европарламента Роберта Метсола. 8 мая в стране официально празднуют День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.