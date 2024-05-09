Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Славы

Как следует из фотографий, на месте дежурила полиция. К Вечному огню не пропустили пенсионерку Галину Савченко, которая была одета в военную форму с красной звездой. Ей не дали возложить цветы из-за запрета на советскую символику на Украине. На женщину составили протокол об административном правонарушении.