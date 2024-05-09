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В центре Новосибирска начали работать фонтаны

Фонтаны начали свою работу в нескольких скверах Новосибирска.

Источник: Аргументы и факты

Последние дни в Новосибирске устоялась теплая, местами даже жаркая погода. В связи с этим в городе начали активно подключать фонтаны, которые у многих ассоциируются с теплым летом. Например, центральный фонтан начал работать в Первомайском сквере. Кроме него, включили фонтан и в сквере «Крылья Сибири» на пересечении Советской и Вокзальной магистрали.

Напомним, ранее АиФ-Новосибирск публиковал прогноз погоды на майские праздники. Согласно прогнозам синоптикам, в городе ожидается теплая, но местами пасмурная погода.

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