Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе не будет праздничных салютов в честь Дня Победы в связи с действующим в регионах высоким уровнем террористической опасности. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев.