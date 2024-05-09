Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет

«В связи с действием в ряде муниципальных образований и на объектах Республики Крым высокого “желтого” уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории республики проводиться не будут», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Развожаев также отметил, что в Севастополе не будет праздничного салюта в связи с действием «желтого» уровня террористической опасности.
«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», — добавил он.
Ранее Telegram-канал Минобороны России опубликовал приказ и.о. министра обороны РФ Сергея Шойгу о проведении 9 мая праздничных салютов с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.