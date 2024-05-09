Что делать, если во время движения отказали тормоза?

Система торможения разработана для уменьшения скорости движения или полной остановки транспортного средства или механизма. Кроме того, она предотвращает случайное движение транспортного средства в состоянии покоя. Однако бывают случаи, когда она выходит из строя.
"Ни в коем случае нельзя тормозить за счет объектов, находящихся вдоль дороги: столбов, ограждений и других авто. Это приведет к повреждению автомобиля, и не исключено, что закончится какими-то более тяжкими последствиями для тех, кто находится в машине. Иногда автолюбители решают дернуть ручник, но это тоже неправильно, потому что это может привести к блокировке задних колес, авто может занести и оно опрокинется.
В первую очередь нужно включить «аварийку», которая будет сигналом для всех, что с авто случилось что-то не то, далее мы не должны терять управление, поэтому, удерживая руль одной рукой и ни в коем случае не включая «нейтралку», необходимо использовать следующий принцип торможения двигателя. Максимально быстро понизить скорость передач, а потом «добавить» ручник. Подняли — опустили, подняли — опустили, и таким вот образом кратковременными торможениями движения мы должны останавливать автомобиль. Именно такое торможение будет самым эффективным и безопасным в сложившейся ситуации", — говорит автоэксперт Сергей Шмидт.