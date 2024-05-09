Что делать, если во время движения отказали тормоза?

"Ни в коем случае нельзя тормозить за счет объектов, находящихся вдоль дороги: столбов, ограждений и других авто. Это приведет к повреждению автомобиля, и не исключено, что закончится какими-то более тяжкими последствиями для тех, кто находится в машине. Иногда автолюбители решают дернуть ручник, но это тоже неправильно, потому что это может привести к блокировке задних колес, авто может занести и оно опрокинется.